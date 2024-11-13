Инфляция в РФ в октябре составила 0,75%, годовая снизилась до 8,54%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре, 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат.

Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57% (в октябре 2023 года инфляция составила 0,83%, а за январь-октябрь 2023 года - 5,47%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре 2024 года составил 100,81% (в сентябре 2024 года - 100,75%). В годовом выражении базовый индекс цен в октябре снизился до 108,18% со 108,26% в сентябре.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,23% (в годовом сравнении - подорожали на 9,03%). В том числе плодоовощная продукция выросла в цене в октябре на 1,44% (в годовом выражении - выросла на 13,51%).

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,68% (в годовом сравнении - выросли в цене на 5,74%).

Услуги в октябре выросли в цене в среднем на 0,21% (в годовом выражении - подорожали на 11,32%).

В октябре увеличились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на апельсины - на 14,9%, лимоны - на 6,1%, картофель - на 4,9%, лук репчатый и бананы - на 4,4%, огурцы - на 3,8%, чеснок - на 3,6%, помидоры - на 3,2%. Снизились цены: на яблоки и морковь - на 6,5%, капусту - на 3,4%.

Среди прочих продовольственных товаров в октябре значительно выросли цены на икру лососевых рыб - на 11,8%, масло сливочное - на 6,6%, сметану - на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и сливки питьевые -на 2,6%, сыры - на 2,5%.

Снизились в октябре цены на мясо кур - на 1,1%, сахар - на 0,5%.

Медикаменты в октябре в среднем подорожали на 1,1%.

Цены на дизельное топливо в октябре выросли на 0,7%, автомобильный бензин - на 0,6%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 1,2%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 6 по 11 ноября.

Инфляция в РФ с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,27% с 22 по 28 октября, 0,20% с 15 по 21 октября.

С начала месяца рост цен к 11 ноября составил 0,42%, с начала года - 7,02%.

До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,3 п.п. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Из недельных данных за 11 дней ноября этого и прошлого годов следует, что на 11 ноября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,43% с 8,54% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,55% с 8,54% на конец октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связано с тем фактом, что в октябре 2023 года рост цен был неоднородным - в первую неделю резко скакнул почти на 0,4% из-за повышения цен на отечественные авто, а затем замедлился.

Цены на плодоовощную продукцию с 6 по 11 ноября выросли на 3,6% после роста на 4,0% с 29 октября по 5 ноября. В том числе на огурцы стали дороже на 8,8%, помидоры - на 5,9%, картофель - на 4,7%, лук - на 4,6%, капуста - на 4,1%, свекла - на 2,6%, морковь - на 1,6%, бананы - на 1,1%, яблоки - на 0,4%.

За период с 6 по 11 ноября существенно выше стали цены на масло сливочное - на 1,2%, сыры - на 0,8%, молоко и сметану - на 0,7%, маргарин, масло подсолнечное и яйца куриные - на 0,6%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,4%, бензин автомобильный - на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 6 по 11 ноября выросла на 5,6% (с 29 октября по 5 ноября она увеличилась на 3,6%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 11 ноября на уровне 8,56%, соответствующие цифры приводятся в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 6 по 11 ноября 2024 года на потребительском рынке цены выросли на 0,30%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,55%: замедлился рост цен как на плодоовощную продукцию (до 3,63%), так и на остальные продукты питания (до 0,30%). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе динамика цен составила 0,09%. В секторе услуг цены увеличились на 0,38%.", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равен 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,6% (с 5,4% по опросу в начале октября).