"Мосбиржа" дала эмитентам акций возможность выбора сокращенного тикера

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" предоставила эмитентам акций из первого уровня листинга возможность выбора сокращенного торгового кода вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения, сообщила пресс-служба площадки.

Клиенты биржи могут выбирать уникальные комбинации от одного до трех символов - латинские буквы и цифры.

Первым эмитентом, воспользовавшимся новой услугой, стали "Т-Технологии". Компании на церемонии 14 ноября был присвоен тикер "Т". Смена торгового кода на биржевых торгах произойдет с 28 ноября.