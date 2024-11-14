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Новые системы "Газпрома" по контролю за качеством газа работают без участия человека

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" внедряет новые технологии измерения газа - они позволяют исключить участие человека и проводить ремонт таких устройств без остановки транспортировки топлива. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Правление ПАО "Газпром" 14ноября утвердило Комплексную целевую программу метрологического обеспечения производственно-технологических процессов. Документ принят для дальнейшего совершенствования и технологического развития системы контроля физико-химических параметров и объема газа при его транспортировке по газопроводам.

Для этого компания оснащает действующие газоизмерительные станции (ГИС) современным отечественным оборудованием и строит новые станции.

C 2022 года вместо традиционных многониточных ГИС компания сооружает инновационные однониточные станции на базе ультразвуковых преобразователей расхода газа. Сегодня на газотранспортной системе "Газпрома" действуют уже 11 таких объектов. Согласно целевой программе, к концу 2029 года их число будет увеличено более чем в два раза.

Газовики поясняют, что классическое построение газоизмерительных станций предполагает многониточную схему, когда поток газа, идущий по магистральному газопроводу большого диаметра, распределяется для проведения измерений объема и других физико-химических параметров на несколько потоков в трубах меньшего диаметра с отдельными расходомерами.

"На инновационной однониточной газоизмерительной станции используется ультразвуковой комплекс большого диаметра, который монтируется непосредственно на магистральный газопровод. Это позволяет эксплуатировать ГИС полностью в автоматическом режиме, снижает ее металлоемкость, дает возможность проводить ремонт и обслуживание без остановки транспортировки газа", - отмечается в релизе. Разработка инновационной ГИС получила первую премию ПАО "Газпром" в области науки и техники за 2022 год.

Отдельное внимание в программе уделено работе Метрологического центра ПАО "Газпром" с Государственным первичным специальным эталоном расхода природного газа высокого давления. Объект был запущен в октябре 2024 года и стал первой в стране площадкой для испытаний, поверки и калибровки высокоточных приборов (расходомеров) для измерения объема газа при его транспортировке, в том числе на экспорт.

Метрологический центр ПАО "Газпром" предназначен для исследований и поверки расходомеров для широкого диапазона давлений (от 0,1 до 10 МПа). Ключевой объект метрологического центра - Государственный первичный специальный эталон. Это технологическая установка, позволяющая с наивысшей точностью передавать эталонное значение кубического метра газа на метрологическую установку для поверки расходомеров. Все оборудование, которое использовалось при создании метрологического центра, - российского производства.

ГИС Газпром
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