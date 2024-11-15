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HeadHunter в III квартале нарастил выручку на 28,4%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Выручка HeadHunter (HH) по итогам III квартала 2024 года составила 10,7 млрд рублей, что на 28,4% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась в отчетном периоде на 32,8% - до 6,94 млрд рублей.

Этот показатель HH оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса", выручка оказалась немного сильнее ожиданий рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали выручку в размере 10,6 млрд рублей, а скорректированную EBITDA - в размере 6,4 млрд рублей.

HeadHunter
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