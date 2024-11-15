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Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне новых санкционных рисков

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне рисков введения новых антироссийских санкций.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7905 руб. (+7,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Страны Евросоюза планируют согласовать масштабный санкционный пакет против России и принять его в начале 2025 года, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары.

Кроме того, как сообщает агентство, ЕС работает и над менее масштабным пакетом санкций: ожидается, что он будет направлен против перевозящих российскую нефть танкеров. Этот пакет Евросоюз надеется одобрить к концу текущего года.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $71,6 за баррель, что на 1,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 1,2% до $67,85 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остаются укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

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