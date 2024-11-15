Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips после падения накануне, однако внешние площадки подают негативные сигналы и дешевеет нефть (фьючерс на Brent просел к $71,6 за баррель), что сдерживает покупателей. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2707,56 пункта (+0,4%), индекс РТС - 861,23 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 ноября, составляет 99,018 руб. (+65,23 копейки).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения инвесторов немного ухудшились из-за возросшей неопределенности в отношении будущих действий ЦБ РФ на фоне противоречивых данных по инфляции, вышедших в среду вечером.

Дополнительный негативный фон обеспечивал значительный поток новостей о растущих ценах на отдельные потребительские товары и о планах властей увеличить импорт в отдельных категориях товаров, означающих, что в действительности предложение остается ограниченным. Инвесторы, которые надеялись на возможное последнее повышение ставки ЦБ РФ в декабре, теперь могут дисконтировать в котировках возможность нескольких повышений ключевой ставки в 2025 году. В пользу такого сценария выступают также данные по экономическому росту, полагают эксперты "Цифра брокер".

В целом, на торгах в пятницу волатильность на рынке акций может сохраниться на фоне завершения рабочей недели. Тем не менее ослабление рубля – благоприятный для экспортеров фактор, который может оказать поддержку индексам, в то время как значение индекса МосБиржи ниже 2800 пунктов позволяет рассматривать селективные покупки, считают аналитики "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс МосБиржи удержится по итогам недели выше 2700 пунктов.

"Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2685-2740 пунктов и постарается удержаться выше 2700 пунктов по итогам дня. Рассчитываем, что давление на котировки "фишек" ослабнет на фоне вероятного сокращения "коротких" позиций краткосрочными инвесторами перед выходными и сохранения спроса на поддержанные новостями или "идейные" бумаги, в числе которых можно выделить "Хэдхантер", представивший неплохую отчетность утром", - отмечает эксперт.

"Префы" "Сургутнефтегаза" остаются бенефициаром дальнейшего ослабления рубля, в ближайшей перспективе бумаги могут развить позитивный импульс к ближайшей цели 60 руб. за штуку, считает Локтюхов.

Зарубежные фондовые индексы

В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости крупных компаний, а также заявления главы председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.

Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, а это позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики.

В пятницу в Азии наблюдается позитивная динамика индексов акций на фоне вышедшей статистики (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,7%).

ВВП Японии в III квартале вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2024 года ВВП увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,7%.

Промышленное производство в Китае в октябре 2024 года увеличилось на 5,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам 21-го месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%.

Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $71,61 за баррель (-1,3% и +0,4% накануне), декабрьская цена WTI - $67,79 за баррель (-1,3% и +0,4% в четверг).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей. Однако запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остаются укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.