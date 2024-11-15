В ЦБ не увидели снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бизнес сохраняет инвестиционную активность, несмотря на высокую ключевую ставку, в том числе за счет высокой прибыли в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов журналистам во время конференции "Российские регионы в фокусе перемен" в пятницу в Екатеринбурге.

"Инвестиционная активность не то что не падает, она продолжает расти. Просто, может быть, в 2024 году темпы роста – речь все-таки о росте, это надо подчеркнуть – темпы роста несколько ниже, чем они были, может быть, там два квартала назад, может быть, в конце 2023 года", - сказал он.

Белов добавил, что в 2025 году уровень инвестиций бизнеса "будет близок" к показателям 2024 года.

Он отметил, что критичным сдерживающим фактором инвестиционной активности для компаний в большей степени является кадровый голод.

"С точки зрения собственных средств и прибыли за 2023 год предприятия нефинансового сектора получили прибыль в размере 33,3 трлн рублей. Это очень много. (...) В этом году, 2024 году, мы ожидаем что цифры по прибыли будут очень похожи на вот эти рекордные цифры 2023 года. Может быть, немного только поменьше. То есть это говорит о том, что у предприятий реального сектора есть тот ресурс, который они могут использовать для инвестиций", - сказал Белов, добавив, что заемные средства для инвестпроектов компании также используют, но в меньше степени, чем личные.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост инвестиций в основной капитал в РФ за I полугодие 2024 года превысил 10%, но в последнее время инвестиционная активность замедляется из-за дорогого заемного капитала и более выгодных депозитов.