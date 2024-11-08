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Новак отметил снижение инвестиционной активности в РФ на фоне высокой ставки ЦБ

Новак отметил снижение инвестиционной активности в РФ на фоне высокой ставки ЦБ
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Высокая ключевая ставка уже приводит к некоторому замедлению инвестиционной активности в РФ, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в пятницу на Русском экономическом форуме в Челябинске.

"В этом году по результатам первого полугодия рост инвестиций составил выше 10%. Сейчас с учетом высокой ключевой ставки видим некоторое снижение инвестиционной активности, по итогам 2024 года ожидаем темпы роста где-то 7,8%", - сказал он.

При этом Новак подчеркнул, что правительство продолжит поддержку инвестиций и проектов.

О негативном влиянии жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) на инвестиционную активность компаний накануне говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Действительно, пока что все большее количество компаний отмечают снижение доступности по всем возможным источникам финансирования инвестпрограмм. И здесь, безусловно, речь идет не только о ДКП, но и о смежных проблемах, на которые, кстати, Центральный банк постоянно указывает, например, дефицит кадров. Ну, честно говоря, я не знаю, как можно с помощью высокой ключевой ставки побороть дефицит кадров", - сказал он, выступая на Русском экономическом форуме в Челябинске.

По данным Росстата, за I полугодие 2024 года рост инвестиций в основной капитал в РФ по сравнению с I полугодием 2023 года составил 10,9%.

Как сообщалось, Минэкономразвития ожидает замедление роста инвестиций в основной капитал в РФ с 7,8% в 2024 году до 2,1% в 2025 году.

Александр Шохин Александр Новак РСПП
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