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Греф отметил, что инвестактивность остается высокой, несмотря на жесткую ДКП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная активность, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), остается высокой, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы видим, что растут инвестиции. Как ни парадоксально, вы абсолютно правы, при высокой ставке Центрального банка, казалось бы, первый вид кредитования, который начинает сокращаться, это инвестиционное кредитование. Но мы видим, что в этом году мы выдали за первое полугодие уже около триллиона рублей инвестиционных кредитов, и у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году", - сказал Греф.

"Во многом это парадокс на самом деле, так не должно быть, но пока инвестиционная активность компаний очень высокая. Конечно, растут и государственные инвестиции, но это не единственная причина, мы видим большой рост и частных инвестиций", - отметил глава Сбербанка.

Путин подчеркнул, что, вероятно, компании осознали привлекательность инвестиций внутри страны. "Видимо, приходит осознание того (я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций), что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние годы, об этом как раз и говорит", - сказал президент.

Греф отметил, что отток капитала примерно в два раза ниже, чем был раньше, это, в том числе, является одним из источников инвестиций.

Глава Сбербанка подчеркнул, что в целом ситуация в экономике складывается достаточно позитивно.

"Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики. Прогнозы были в районе 1-2%. Наш прогноз сегодня на конец года - 3,8% рост ВВП", - добавил Греф.

Он обратил внимание на рост доходов населения и повышенный спрос на кредиты. "В этом году мы тоже значительно превышаем наши прогнозы по росту кредитного портфеля", - отметил глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк Владимир Путин
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