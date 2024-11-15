Российский автомобильный грузоперевозчик Iteco объединил компании группы в холдинг

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских FTL-перевозчиков Iteco ("Итеко") объединил основные юрлица группы в холдинг с головным АО, сообщила пресс-служба группы.

АО "Итеко" было зарегистрировано в Нижегородской области в начале августа, что, как отмечает компания, юридически закрепило ранее существовавшую структуру и расширило возможности для развития.

"В состав холдинга вошли два юрлица – ООО "Итеко Россия" и АО "Итеко Ресурс", представляющих два взаимосвязанных направления деятельности: грузоперевозки и техническое обслуживание транспортных средств. В дальнейшем новые компании будут составляющей частью холдинга", - отмечается в сообщении компании.

Президентом АО "Итеко" является основной учредитель ранее существовавших компаний – Евгений Бабаев.

"Целями реструктуризации стали юридическая формализация существовавшей ранее структуры, повышение устойчивости на рынке в формате холдинга, а также расширение возможностей для привлечения инвестиций и развития", - говорится в сообщении Iteco.

По данным сайта Iteco, компания оперирует собственным парком из 5 тыс. грузовиков средним возрастом 2,5 года, а также более 100 тыс. единиц привлеченной техники, 10 тыс. из которых находятся в активной экспедиции под ежедневным управлением.

Выручка группы за 2023 год составила около 52,5 млрд руб. и, как ожидается, в 2024 году вырастет более чем на треть, до 72 млрд руб. Компания является одним из крупнейших эксплуатантов тягачей "КАМАЗ".