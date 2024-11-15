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Цены на новостройки в Китае в октябре упали на 5,9%, максимум с апреля 2015 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость новых домов в Китае в октябре сократилась по итогам 16-го месяца подряд.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 5,9% относительно октября прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Падение стало максимальным с апреля 2015 года.

В сентябре новостройки подешевели на 5,8% в годовом выражении.

В большинстве городов спад в прошлом месяце ускорился по сравнению с сентябрем, в том числе в Пекине - до 4,9% с 4,6%, Гуанчжоу - до 10,4% с 10,3%, Тяньцзине - до 2,8% с 2,3%, Чунцине - до 6,3% с 6,2%. В Шанхае цены выросли на 5% после роста на 4,9% месяцем ранее.

Цены на дома в стране в октябре относительно предыдущего месяца опустились на 0,5%. В предыдущие пять месяцев они падали на 0,7%.

КНР Гуанчжоу Шанхай Пекин Китай
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