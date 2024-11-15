ФАС удовлетворила ходатайство "БорисХоф Т" о приобретении 39,5% голосующих акций СО "Талисман"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ФАС России удовлетворила ходатайство компании "БорисХоф Т" о приобретении 39,5% голосующих акций АО "СО "Талисман", сообщило антимонопольное ведомство в пятницу.

В сообщении ФАС поясняется, что это только часть предполагаемой сделки.

"В совокупности с планируемыми к приобретению ООО "БорисХоф 1", входящим в одну группу лиц с ООО "БорисХоф Т", 60% голосующих акций АО "СО "Талисман" составит 99,5% голосующих акций (39,5% и 60% соответственно)", - говорится в сообщении службы.

Ранее, в конце октября этого года, ФАС сообщала о получении ходатайства автодилера ООО "БорисХоф Т" о приобретении 39,5% голосующих акций АО "СО "Талисман".

Акционерное общество "Страховое общество "Талисман" основано 26 декабря 1990 года в Казани, в настоящее время компания представлена филиалами в шести городах Татарстана. Компания имеет лицензии на обязательное и добровольное автострахование, страхование воздушного и водного транспорта, на страхование имущества и грузов, на страхование от несчастного случая, на добровольное личное страхование и другие.

СК "Талисман" за I полугодие 2024 года по показателю величины общих сборов заняла 104-е место в общем списке страховщиков, согласно данным ЦБ (годом ранее 107-е место). Общий объем премий за этот период составил 9,5 млн рублей (сокращение на 7,5% по сравнению с I полугодием 2023 года). Выплаты компании были на уровне 12,3 млн рублей (сокращение в 7,4 раза). Общий уровень выплат по итогам I полугодия 2024 года – 129,4%.

В структуре страхового портфеля в I полугодии 2024 года сборы СК "Талисман" по договорам страхования от несчастного случая занимали 6,8%, каско - 34,2%, добровольного страхования средств воздушного транспорта - 10,8%, добровольного страхования имущества юридических лиц (кроме транспортных средств, грузов и сельскохозяйственного страхования) - 34,6%, добровольного страхования имущества граждан - 10,9%, Добровольное страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в структуре премий страховщика занимало 2,2%.

Автодилер ООО "БорисХоф Т" специализируется на торговле легковыми автомобилями и иными транспортными средствами, организует техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.