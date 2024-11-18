Эстонская JetGas построит в Таллинском порту СПГ-терминал

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Эстонские AS Tallinna Sadam ("Таллинский порт") и JetGas OU (поставщик сжиженного газа) подписали договор о строительстве терминала СПГ в порту Мууга.

Согласно договору, JetGas поэтапно построит терминал с пятью резервуарами и трубопроводом не позднее 2030 года. Запуск первой очереди с одним резервуаром запланирован на конец 2027 года, говорится в биржевом сообщении "Таллинского порта".

"Строительство терминала сжиженного метана – это результат конкурса, организованного весной с целью найти новых операторов на свободные площади порта Мууга. Новый терминал и сотрудничество с JetGas, давним игроком на рынке энергетических продуктов, принесет нам дополнительные заходы судов и объемы грузов, а также создаст возможности для транспортного сектора в связи с переходом на более экологичные виды топлива", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Tallinna Sadam Валдо Кальма.

Отмечается, что помимо доходов от сдачи в аренду площадей проект даст порту поступления в виде новых сборов за фрахт и заход судов, "не требуя дополнительных инвестиций со стороны Таллинского порта".

"Терминал СПГ, который будет построен в Мууга, позволит нам получать с мирового рынка в больших объемах не только биоСПГ, но и другие виды метанового топлива, что приведет к снижению цен и повышению надежности поставок", - сказал председатель правления JetGas Янек Паркман.

Весной этого года Tallinna Sadam объявил конкурс на поиск партнеров для освоения участка площадью 7,6 гектара в восточной части порта Мууга.

Концерн Tallinna Sadam - комплекс из пяти портов, объединяющий Таллинский пассажирский порт, Мууга, Палдиски, Пальяссааре и Сааремаа. Основной акционер - государство (67,03%).

JetGas, согласно ее сайту, занимается импортом и регазификацией СПГ, поставками природного газа. Помимо эстонской компании JetGas OU в группу входят 100%-е дочерние JetGas SIA (Латвия) и JetGas UAB (Литва).