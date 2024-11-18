Верфь "Галактика" начала строительство первого из 10 плавучих нефтехранилищ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Судостроительная верфь "Галактика" заложила головное судно проекта 04650. Об этом говорится в сообщении Российского морского регистра судоходства (РС), который будет вести техническое наблюдение за строительством.

"Суда серии плавучих нефтехранилищ проекта 04650 станут первыми, построенными на производственных мощностях предприятия. Всего в серии запланировано десять единиц флота. Судно предназначено для круглогодичного хранения, а также выдачи и приема наливных грузов на объекты береговой инфраструктуры", - сообщает РС.

По проекту ООО "Балтспецпроект" (Петербург) нижняя и верхняя части корпуса судна будут выполнены из сталебетона, верхняя палуба – из стали, с 8 попарно соединенными грузовыми танками. Сталебетонный корпус предусматривает возможность посадки на грунт во время эксплуатации.

Основные характеристики судна: длина - 57 метров, ширина - 23 метра, высота борта - 14,8 метра, дедвейт - 17,9 тыс. тонн, осадка - 4,5 метра. Район плавания судна - закрытые морские и речные бухты, на волнении до 3-х баллов.

ООО "Галактика" (поселок Горская, Петербург) является производственной площадкой ООО "Балтспецпроект".