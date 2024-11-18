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Минфин предложил обнулить НДПИ для газа и конденсата на Ямале, используемых для производства СПГ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предложил обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа и конденсата на участках, расположенных полностью или частично на Ямале, используемых исключительно для производства сжиженного природного газа (СПГ), из залежей, отнесенных к ачимовским и юрским продуктивным отложениям.

Об этом говорится в тексте поправок, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, обнулить налог предлагается с 2028 года до достижения накопленного объема в 130 млрд кубометров и 15 млн т конденсата в совокупности по всем участкам недр, но не позднее 31 декабря 2037 года.

Минфин РФ
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