Госдума рассмотрит основные направления единой ДКП до 2027 года

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит подготовленные и внесенные в парламент ЦБ основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.

Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С содокладами выступят председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, представляющие Госдуму в Национальном финансовом совете Банка России, и председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. Каждая фракция сможет задать по три вопроса. Затем выступят представители фракций.

Панируется, что в заседании примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский.

В документе представлен базовый сценарий и три альтернативных (рисковый, дезинфляционный и проинфляционный). Они отличаются друг от друга различным соотношением факторов спроса и предложения. Проинфляционный сценарий предполагает более высокий спрос, дезинфляционный - более высокое предложение, рисковый - сочетание отрицательных факторов как спроса, так и предложения. В базовом, проинфляционном и дезинфляционном сценариях предполагается сохранение санкционного давления на текущем уровне, рисковый сценарий учитывает возможное усиление санкций. Наиболее вероятным является реализация базового сценария, вероятность развития ситуации по рисковому сценарию по сравнению с прошлым годом снизилась, отмечает ЦБ в основных направлениях. Среди сценариев "Дезинфляционный" и "Проинфляционный" наиболее вероятным является последний.

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что инфляция в России в 2024 году составит 8-8,5%, в 2025 году снизится до 4,5-5%, в 2026 и 2027 годах - 4%. Экономика РФ в 2024 году вырастет на 3,5-4%, в 2025 году рост замедлится до 0,5-1,5%, в 2026 году ВВП вырастет на 1-2%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается на уровне 17,5%, в 2025 году 17-20%, в 2026 году - 12-13%, в 2027 году - 7,5-8,5% (этот уровень оценивается как нейтральный).