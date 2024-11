Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики в отсутствие значимой статистики.

Опасения относительно изменения процентных ставок продолжают тяготить умы инвесторов, особенно после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отмечает CNBC. На прошлой неделе он сказал, что Федрезерв "не торопится" снижать ставки, учитывая сильный рост экономики и устойчивый рынок труда.

Большинство инвесторов сейчас полагают, что ФРС опустит базовую ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,50% годовых, согласно данным CME FedWatch Tool.

Цена акций Tesla подскочила на 5,6% на сообщениях СМИ, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей. В октябре глава Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует начать массовое производство роботакси Cybercab без водительских средств управления в 2026 году.

Между тем стоимость бумаг Uber Technologies, предоставляющей услуги заказа такси, упала на 5,4% на этой новости.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery выросли на 2,7%. The Wall Street Journal сообщила, что медиакомпания урегулировала судебный спор по нарушению контракта с Национальной баскетбольной ассоциацией, что позволит Warner Bros вести бизнес с НБА по крайней мере еще 10 лет.

Цена акций Robinhood Markets, оператора платформы для торговли на фондовом рынке и рынке криптовалют, взлетела на 8,3% после того, как аналитики Needham улучшили рекомендации для них до "покупать" с "нейтрального уровня".

Бумаги CVS Health Corp., которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, подорожали на 5,4%. Эксперты Wells Fargo подняли их рейтинг до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Акции Boeing Co. и International Business Machines прибавили в цене 2,6% и 1,5% соответственно и стали лидерами роста среди компонентов Dow Jones.

Кроме того, увеличились котировки бумаг Netflix Inc. - на 2,8%, Apple Inc. - на 1,3%, Advanced Micro Devices - на 3%, Microchip Technology - на 3,8%, Chevron Corp. и Home Depot Inc. - на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

Между тем бумаги Nvidia Corp. подешевели на 1,3%. Компания столкнулась с проблемой перегрева графических процессоров Blackwell при их подключении в пользовательских серверных стойках, сообщают СМИ. Поставка новейших чипов уже была задержана Nvidia на квартал из-за недостатков конструкции.

Котировки акций Nike Inc. опустились на 2,3%, Best Buy Co. - на 4%, McDonald's Corp. - на 0,5%, Eli Lilly - на 2,6%, Walt Disney Co. - на 1,3%, Mosaic Co. - на 2,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 55,39 пункта (на 0,13%) и составил 43389,6 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 23 пункта (на 0,39%) - до 5893,62 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 111,69 пункта (на 0,6%) и завершил сессию на отметке 18791,81 пункта.