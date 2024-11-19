Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник снизился на фоне опасений эскалации геополитической напряженности и очередного сигнала от ЦБ РФ о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики из-за ценового давления; фактором поддержки выступают подросшие нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $73 за баррель) и металлы. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% во главе с бумагами "Роснефти" (-1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2711,33 пункта (-0,4%), индекс РТС - 854,62 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 ноября, составляет 99,943 руб. (-5,41 копейки).

Подешевели также акции "МТС" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,6% "префы"), "ММК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Татнефти" (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

К негативным факторам для рынка акций РФ также можно отнести очередной сигнал ЦБ РФ о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий из-за увеличения общего ценового давления.

"Большинство показателей устойчивого роста цен (в октябре - ИФ) возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса", - сообщил в понедельник Банк России.

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре. Годовая инфляция, согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году ожидается в диапазоне 8-8,5%. Этот показатель в 2025 году снизится до 4,5-5%, в 2026 году вернется к цели в 4% и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что во вторник продолжится борьба за удержание рынком уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи. "Рассчитываем, что поддержку рынку и ослаблению давления продавцов на "фишки" окажут уход геополитической повестки на второй план и признаки стабилизации ситуации на рынке нефти. Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 2685-2740 пунктов", - считает он.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ из-за обострения геополитики закономерно пошел вниз. Были попытки выкупить просадку, но вышедшая порция статистики от ЦБ по инфляции охладила покупателей.

Инфляционные настроения населения России находятся на повышенном уровне, а число имеющих сбережения граждан неожиданно резко упало. На это ЦБ РФ в своих материалах однозначно заявил о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. "Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой ЦБ в 23% годовых, и это еще не заложено в котировки акций", - считает эксперт.

В целом, не исключено продолжение снижения индекса МосБиржи. Этот тренд может поддержать глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина своими жесткими заявлениями в рамках своего выступления во вторник в Госдуме, считает Антонов.

Зарубежные фондовые индексы

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,1-0,6% в отсутствие значимой статистики, лидером роста выступил Nasdaq (+0,6%).

Опасения относительно изменения процентных ставок продолжают тяготить умы инвесторов, особенно после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отмечает CNBC. На прошлой неделе он сказал, что Федрезерв "не торопится" снижать ставки, учитывая сильный рост экономики и устойчивый рынок труда.

Большинство инвесторов сейчас полагают, что ФРС опустит базовую ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,50% годовых, согласно данным CME FedWatch Tool.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Инвесторы следят за инвестиционным саммитом в Гонконге, где собрались главы ключевых экономических и финансовых ведомств Китая. На повестке дня - обсуждение последних событий в финансовом секторе.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил на мероприятии, что Пекин поддержит преобразования Гонконга в областях финансов и инноваций, направленные на повышение его конкурентоспособности как финансового центра. По словам чиновника, Гонконг уже выигрывает от мер стимулирования на материке.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены замедлили подъем, подогретый накануне сообщениями СМИ о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $73,34 за баррель (+0,1% и +3,2% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $69,16 за баррель (+0,1% и +3,2% в понедельник).

Поддержку рынку в понедельник также оказало сообщение о том, что добыча на крупнейшем норвежском месторождении нефти Johan Sverdrup приостанавливалась из-за отключения электроэнергии.