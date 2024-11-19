Глава ЦБ Италии советует ЕЦБ быстро опустить ставки ради поддержки экономики

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку следует быстро снизить ключевые процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы поддержать экономический рост, считает глава ЦБ Италии Фабио Панетта. Его цитирует Financial Times.

"Поскольку инфляция близка к целевому показателю и внутренний спрос является слабым, ограничительная денежно-кредитная политика более не требуется", - заявил Панетта.

"Нам необходимо нормализовать монетарную политику и привести ставки к нейтральному уровню или даже к уровню, который будет стимулировать экономическую активность, если потребуется", - сказал он.

ЕЦБ снизил ставки трижды в 2024 году, в общей сложности на 75 базисных пунктов (б.п.), и трейдеры ожидают, что в декабре регулятор вновь опустит ставки на 25 б.п.

Ставка по депозитам ЕЦБ на данный момент составляет 3,25% годовых. По данным Bloomberg, инвесторы рассчитывают на ее снижение до 2% к середине 2025 года.

"На текущем этапе нам следует больше фокусироваться на слабости реальной экономики, - заявил Панетта. - Без ее устойчивого восстановления инфляция рискует оказаться существенно ниже целевого показателя, что откроет путь сценарию, которому будет трудно противостоять с помощью денежно-кредитной политики и которого стоит избегать".

По мнению Панетты, европейскому ЦБ следует вернуться к более традиционному подходу к монетарной политике и отказаться от принципа принятия решений "от заседания к заседанию".

Это, в частности, включает коммуникации, "которые должны давать больше указаний относительно ожидаемого изменения нашей политики", отметил Панетта.