Поиск

Глава ЦБ Бельгии ждет постепенного снижения ставок ЕЦБ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европейский Центробанк, возможно, продолжит постепенное снижение ключевых процентных ставок и в конечном счете опустит их примерно до 2%, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава бельгийского Центробанка Пьер Вунш.

Если инфляция замедлится до целевых 2% раньше, чем ожидается, "снижение ставок постепенными темпами будет оправданным", сказал Вунш изданию Nikkei и выразил сомнение в необходимости более резких снижений.

"Если мы внезапно ускорим темпы снижения ставки, когда внутренняя инфляция все еще будет превышать 2,5%, мне кажется, это будет не очень хорошим сигналом, - сказал Вунш. - Это может быть воспринято как намек на то, что мы придерживаемся гораздо более пессимистичного взгляда на экономику".

Следующее и последнее в 2024 году заседание ЕЦБ состоится 12 декабря, и аналитики в среднем ожидают еще одного снижения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов. К концу 2025 года, согласно консенсус-прогнозу, ставка опустится до 1,75% с текущих 3,25%.

ЕЦБ Бельгия Пьер Вунш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

На "Мосбирже" утром в четверг рубль дешевеет к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

Brent подешевела до $72,61 за баррель

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });