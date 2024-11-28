Глава ЦБ Бельгии ждет постепенного снижения ставок ЕЦБ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европейский Центробанк, возможно, продолжит постепенное снижение ключевых процентных ставок и в конечном счете опустит их примерно до 2%, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава бельгийского Центробанка Пьер Вунш.

Если инфляция замедлится до целевых 2% раньше, чем ожидается, "снижение ставок постепенными темпами будет оправданным", сказал Вунш изданию Nikkei и выразил сомнение в необходимости более резких снижений.

"Если мы внезапно ускорим темпы снижения ставки, когда внутренняя инфляция все еще будет превышать 2,5%, мне кажется, это будет не очень хорошим сигналом, - сказал Вунш. - Это может быть воспринято как намек на то, что мы придерживаемся гораздо более пессимистичного взгляда на экономику".

Следующее и последнее в 2024 году заседание ЕЦБ состоится 12 декабря, и аналитики в среднем ожидают еще одного снижения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов. К концу 2025 года, согласно консенсус-прогнозу, ставка опустится до 1,75% с текущих 3,25%.