Правительство РФ оптимизирует инвестпрограммы естественных монополий

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ договорилось с ЦБ провести оптимизацию инвестиционных программ госкомпаний и естественных монополий, выделит приоритеты, от некоторых проектов, возможно, откажется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме во вторник.

По его словам, высокое кредитование именно в секторе монополий привело к нарушению пропорций кредитования в экономике.

"Часть работы, которую мы сейчас активно делаем - кредитование госкомпаний и естественных монополий", - сказал министр.

"У нас нарушена пропорция кредитования в экономике. Сейчас видим очень большое расширение кредита в секторе госкомпаний и естественных монополий", - отметил Решетников.

По его словам, есть много инфраструктурных задач для долгосрочного развития страны, "но в то же время сейчас компании, объявив в "другое время" об очень амбициозных планах, продолжают их выполнять, и мы видим, что доля этого сектора в экономике крайне выросла".

"А что это значит? Во-первых, у нас доля для остальной экономики в ограниченном объеме кредитования существенно сократилась. А это как раз те отрасли, которые генерируют экономику предложения - пищевка, АПК, машиностроение, туризм и так далее. Во-вторых, мы понимаем, что отдача от инвестиций инфраструктурных значительно позже приходит, чем у этих отраслей. Поэтому мы сейчас вкладываем, но расширение предложения может прийти позже, чем нам бы хотелось", - сказал Решетников.

"Поэтому с этой точки зрения мы с Банком России договорились проанализировать и внимательно провести работу по оптимизации инвестиционных программ наших естественных монополистов, максимально сжав и приоритизировав проекты внутри этих инвестиционных программ и, возможно, от чего-то отказавшись", - заявил глава Минэкономразвития.