Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 16:50

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Торги на срочном рынке "Московской биржи" возобновятся в 16:50 мск, говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее биржа сообщила, что система торгов на срочном рынке доступна для снятия заявок.

Торги на срочном рынке Мосбиржи приостановлены с 16:18.

Мосбиржа пояснила, что приостановка торгов связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке. "Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - отмечается в сообщении.

Торги на остальных рынках Мосбиржи проводятся в штатном режиме.