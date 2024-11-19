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United Airlines ждет рекордного спроса на перелеты в Европу на Рождество

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на авиабилеты из США в Европу на предстоящие рождественские праздники вырос почти на 30% по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщила авиакомпания United Airlines Holdings.

По сравнению с 2023 годом число бронирований выросло на 10%. Грядущий сезон праздников может стать самым загруженным в истории авиакомпании - она планирует перевезти 25 млн пассажиров.

Самыми популярными направлениями для американцев являются Лондон, Франкфурт, Мюнхен, Париж и Брюссель. Кроме того, United в праздники будет осуществлять дополнительные прямые рейсы в Дрезден, Страсбург, Вену и Кельн, где проходят самые популярные рождественские ярмарки.

United будет обслуживать почти 60 прямых рейсов в города Европы в ноябре и декабре.

С начала 2024 года капитализация авиакомпании выросла в 2,2 раза, до $29,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 23,6%.

United Airlines США Рождество Европа
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