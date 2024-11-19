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Аналитики UBS советуют покупать "ненормально дешевые" британские акции

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Инвесторам следует начать покупку дешевых британских акций, чтобы защитить средства от растущей волатильности в мировой экономике, полагают аналитики UBS.

По их мнению, эти бумаги в настоящее время лучше других предрасположены к росту котировок, поскольку мировая экономика, по всей видимости, готовится вступить в период повышенной неопределенности.

UBS поднял рекомендацию для Великобритании до "выше рынка", отметив, что акции там в настоящее время "ненормально дешевы", и почти все секторы торгуются со значительными дисконтами по сравнению с их американскими аналогами, сообщает MarketWatch.

Британские компании получают почти 20% выручки из США, поэтому они выиграют от ожидаемого повышения курса доллара, полагают эксперты банка. Высокий уровень политической стабильности в Соединенном Королевстве, особенно по сравнению с конкурирующими странами, включая Францию, Германию и Японию, добавляет привлекательности местному фондовому рынку.

Британские акции также более защищены от последствий любых решений, которые избранный президент США Дональд Трамп может принять во время своего пребывания у власти, по сравнению с другими государствами, в основном, из-за относительно небольшого профицита Великобритании в торговле со Штатами и низкой зависимости от Китая.

Аналитики UBS рекомендуют тем, кто хочет инвестировать в компании страны, обратить внимание на банки, производителей кирпича и застройщиков, которые могут получить выгоду от более низких процентных ставок.

Также они указали на несколько "необычно дешевых" компаний, включая страховщика Admiral, производителя медицинского оборудования Smith & Nephew, аутсорсинговую фирму Serco, химическую Croda, рекрутинговую Hays и табачную Imperial Brands.

UBS Imperial Brands Великобритания Serco Smith & Nephew
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