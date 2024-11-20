Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8545 руб. (+1,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,01 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть слабо меняются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $73,39 за баррель, что на 0,12% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,1% и торгуются по $69,5 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 по московскому времени в среду.