В России тест на сложные инструменты пока сумели сдать около трети из 12,5 млн инвесторов

Из сдавших тест только половина прошла его с первого раза

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Тестирование для неквалифицированных инвесторов перед покупкой сложных финансовых инструментов за время действия этой процедуры проходили 12,5 млн человек, но успешно сдала примерно треть из них, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Тестирование работает, 12,5 млн человек его прошло на сегодня. Примерно 1 млн человек ежеквартально. Что важно - успешно сдают тест не так много людей", - сказал он на конференции НАУФОР "Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов".

По его словам, примерно треть инвесторов проходят тестирование успешно, из них половина - с первого раза. "Многие люди, не прошедшие тестирование, отказываются от приобретения сложных инструментов, начинают с более простых", - добавил Мамута.

"Тяжелее всего тесты сдаются по сложным историям, "плечо" всегда вызывает у людей вопросы. Это уже понятная вещь, что начинающие инвесторы особенность торговли с "плечом" не до конца понимают", - отметил позднее Мамута в беседе с журналистами.

Банк России ввел тестирование для неквалифицированных инвесторов для доступа к сложным инструментам с октября 2021 года.