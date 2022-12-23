Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Тесты на признание квалифицированными прошли меньше трети инвесторов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Обязательное тестирование за первый год после его введения смогли пройти около 30% испытуемых, показал мониторинг, который по заказу Банка России провели саморегулируемые организации НАУФОР и НФА путем опроса крупнейших брокеров. Об этом сообщает сайт регулятора.

С начала тестирования 1 октября 2021 года по сентябрь 2022 года в нем приняли участие 6,1 млн инвесторов, выполнили задания 1,9 млн.

Часть инвесторов проходили тесты по нескольким финансовым инструментам, и всего инвесторы успешно сдали 4,7 млн тестов. Из них 55% пройдены с первого раза, для прохождения 24% тестов потребовалось четыре или более попыток.

Наиболее сложными для инвесторов оказались вопросы об особенностях и рисках российских акций, не входящих в котировальные списки, иностранных акций, а также сделок с плечом, по этим инструментам тесты сдавались чаще всего.

Доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты выросла в 2022 году с 48% в первом квартале до 78% в третьем квартале. Это может объясняться тем, что более опытные инвесторы, вероятно, проходили тестирование в первые месяцы после его запуска. Кроме того, с сентября, когда была введена ротация вопросов, стало труднее пройти тест методом простого перебора возможных ответов.

При этом инвесторы, не сумевшие сдать тест, как правило, отказывались от приобретения сложных финансовых инструментов и почти не пользовались правом использовать возможность совершить желаемую сделку на ограниченную сумму, следует из данных мониторинга.

Банк России НАУФОР НФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие два года

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

Инфляция в Японии в ноябре обновила максимум с января 1991 года

Новак заявил о снижении добычи газа в России на 18-20% в 2022 году

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Сенат США одобрил проект бюджета в $1,7 трлн на 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });