Тесты на признание квалифицированными прошли меньше трети инвесторов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Обязательное тестирование за первый год после его введения смогли пройти около 30% испытуемых, показал мониторинг, который по заказу Банка России провели саморегулируемые организации НАУФОР и НФА путем опроса крупнейших брокеров. Об этом сообщает сайт регулятора.

С начала тестирования 1 октября 2021 года по сентябрь 2022 года в нем приняли участие 6,1 млн инвесторов, выполнили задания 1,9 млн.

Часть инвесторов проходили тесты по нескольким финансовым инструментам, и всего инвесторы успешно сдали 4,7 млн тестов. Из них 55% пройдены с первого раза, для прохождения 24% тестов потребовалось четыре или более попыток.

Наиболее сложными для инвесторов оказались вопросы об особенностях и рисках российских акций, не входящих в котировальные списки, иностранных акций, а также сделок с плечом, по этим инструментам тесты сдавались чаще всего.

Доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты выросла в 2022 году с 48% в первом квартале до 78% в третьем квартале. Это может объясняться тем, что более опытные инвесторы, вероятно, проходили тестирование в первые месяцы после его запуска. Кроме того, с сентября, когда была введена ротация вопросов, стало труднее пройти тест методом простого перебора возможных ответов.

При этом инвесторы, не сумевшие сдать тест, как правило, отказывались от приобретения сложных финансовых инструментов и почти не пользовались правом использовать возможность совершить желаемую сделку на ограниченную сумму, следует из данных мониторинга.