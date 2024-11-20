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Миланская Виа Монтенаполеоне стала самой дорогой торговой улицей мира

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Миланская Виа Монтенаполеоне в этом году стала самой дорогой торговой улицей мира, обогнав Пятую авеню в Нью-Йорке.

Годовая стоимость аренды магазинов на миланской улице выросла на 11% относительно прошлого года - до 20 тыс. евро за квадратный метр, говорится в отчете Cushman & Wakefield.

Виа Монтенаполеоне впервые поднялась на первое место в рейтинге "Основные торговые улицы мира", который ежегодно составляет Cushman & Wakefield. В этом году в него вошли 138 городов.

Ставки аренды торговых площадей в верхней части Пятой Авеню не изменились - 19 537 евро за кв. метр.

Стоимость помещений в новой части Бонд-стрит в Лондоне выросла на 13% (до 17,21 тыс. евро за кв. метр), что позволило этой улице подняться на третью позицию. В результате гонконгский променад Чимсачёй спустился на четвертую строчку (+7%, до 15,7 тыс. евро за кв. метр).

Общий список улиц в топ-10 за прошедший год не изменился, в него вошли также Елисейские поля в Париже (+10%), Гинза в Токио (+25%), Банхофштрассе в Цюрихе (+1%), Питт-стрит в Сиднее (без изменения), Мёндон в Сеуле (+3%) и венская Кольмаркт (+5%).

Самый значительный рост стоимости аренды в Европе был зафиксирован на улице Ваци в Будапеште (+27%), наиболее существенное падение - на улице Илица в Загребе (-7%).

Милан Нью-Йорк Париж Сеул Токио Цюрих
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