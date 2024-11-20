Бельгийский конкурент SAP – Odoo – оценен в 5 млрд евро в рамках вторичного размещения акций

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бельгийский стартап Odoo, разработчик программного обеспечения для управления деятельностью предприятий, получил оценку в 5 млрд евро в рамках вторичного размещения акций.

Бумаги на сумму 500 млн евро были проданы рядом акционеров Odoo инвестиционной "дочке" Alphabet Inc. (CapitalG), а также инвестфонду Sequoia. Среди продававших бумаги акционеров – фонды прямых инвестиций Summit Partners, Noshaq и Wallonie Entreprendre, сообщает CNBC.

Стартап, являющийся конкурентом германской SAP SE, разрабатывает ПО с открытым исходным кодом для обеспечения деятельности предприятий. На его платформе доступны более 80 приложений, предлагающих бизнесу инструменты для бухгалтерского учета, управления персоналом и отношениями с клиентами, в сфере электронной коммерции и создания сайтов.

Главный исполнительный директор и сооснователь Odoo Фабьен Пинкерс заявил в интервью CNBC, что компании не нужно привлекать новый капитал, поскольку она является прибыльной и ежегодно увеличивает выручку на 50%.

В рамках предыдущего вторичного размещения Odoo была оценена в 3,2 млрд евро. В последний раз компания привлекала средства на первичном рынке в 2014 году.