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Фондовые индексы США изменились разнонаправленно

Dow Jones вырос впервые за пять сессий

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average вырос впервые за пять сессий.

Nasdaq Composite снизился перед публикацией отчетности Nvidia Corp. , S&P 500 практически не изменился.

В отсутствие важных статданных трейдеры фокусировались на корпоративных новостях. Кроме того, внимание инвесторов направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп, пишет Market Watch.

"Рынок находится в состоянии напряженного ожидания в преддверии реализации политики, озвученной Трампом, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ставки не могут быть выше. Если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 52% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones в среду оказались акции UnitedHealth Group Inc. (+4,1%), Amgen Inc. (+2,8%), а также International Business Machines Corp. (+2,1%), Walt Disney Co. (+1,7%) и Merck & Co. Inc. (+0,9%).

Стоимость бумаг Target Corp. рухнула на 21,4%. Компания, владеющая одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, зафиксировала снижение чистой прибыли в третьем финквартале при небольшом повышении выручки. Оба показателя не оправдали ожиданий рынка.

Акции TJX Cos. , оператора сети магазинов товаров по сниженным ценам, подорожали на 0,2%. Квартальные показатели компании оказались лучше прогнозов аналитиков.

Капитализация Delta Air Lines Inc. опустилась на 1,7%. Авиакомпания подтвердила прогнозы на четвертый квартал текущего года и сообщила, что рассчитывает увеличить провозную емкость в 2025 году на 3-4% по сравнению с текущим годом, а также добиться повышения выручки на 4-6%.

Бумаги Comcast Corp. прибавили в цене 1,6%. Телекоммуникационная и медиакомпания подтвердила планы выделить активы кабельного телевидения NBCUniversal в самостоятельный бизнес.

Стоимость акций Ford Motor Co. снизилась на 2,9%. Американский автопроизводитель заявил о намерении сократить около 4 тыс. сотрудников в Европе до конца 2027 года. В результате штат Ford в регионе уменьшится на 14%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 139,53 пункта (0,32%) и составил 43408,47 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,13 пункта - до 5917,11 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 21,32 пункта (0,11%) и составил 18966,14 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
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