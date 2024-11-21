Юань слегка укрепляется к рублю на "Мосбирже"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню на фоне дорожающей нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,8 копейки, до 13,828 рубля. При этом курс юаня оказался на 0,56 копейки выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в России с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,3% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней), сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%.

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта (п.п.), что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.

Цены на нефть повышаются после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тысяч баррелей - до 430,29 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Товарные запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тысяч баррелей.

К 10:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,74% до $73,34 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,8%, до $69,29 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.