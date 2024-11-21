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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг демонстрирует смешанную динамику на фоне сохраняющихся выборочных продаж из-за геополитической напряженности и статистики об ускорении инфляции в России, сдерживающим фактором выступают подросшие металлы и нефть (фьючерс на нефть Brent торгуется выше $73 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, причем первый превысил 2600 пунктов во главе с бумагами самой биржи (+0,9%), акциями "Сургутнефтегаза" (+0,9%) и "МТС" (+0,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2602,66 пункта (+0,2%), индекс РТС – 818,06 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составляет 100,2192 руб. (+18,44 копейки).

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