Уолл-стрит закрылась в плюсе, Dow прибавил 1,1%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с конца апреля этого года. На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель составлял 3,83 млн домов, а не 3,84 млн, как сообщалось ранее. Это было худшее значение за 14 лет.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,3% с первоначально объявленного сентябрьского уровня - до 3,93 млн домов, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в октябре были на 2,9% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост показателя в годовом выражении зафиксирован впервые с июля 2021 года.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в ноябре упал до минус 5,5 пункта по сравнению с плюс 10,3 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал плюс 8,2 пункта, по данным The Wall Street Journal. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе второй месяц в этом году.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 0,5% по итогам торгов. Производитель графических процессоров в третьем квартале 2025 финансового года удвоил чистую прибыль и выручку, при этом доходы и скорректированная прибыль оказались выше прогнозов рынка.

Deere & Co. нарастила капитализацию на 8,1%. Производитель сельскохозяйственного оборудования в четвертом квартале 2024 фингода сократил чистую прибыль на 47%, выручку - на 28%, однако показатели превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Starbucks Corp. повысилась на 1,8% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что владелец крупнейшей в мире сети кофеен рассматривает различные варианты дальнейшего развития китайского бизнеса, включая продажу доли в подразделении.

Цена бумаг Snowflake Inc. подскочила на 32,7%. Инвесторов воодушевили отчетность и прогноз этой компании, предоставляющей услуги облачного хранения данных.

Акции разработчика решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks прибавили в стоимости 1,2% также после публикации сильных прогнозов и отчета.

Капитализация Alphabet Inc. сократилась на 4,7% после новостей о том, что Минюст США будет добиваться продажи браузера Chrome ее дочерней Google и введения ограничений для операционной системы Android.

Котировки бумаг GE HealthCare снизились на 3,4%, хотя выделенный из General Electric Co. производитель медицинского оборудования повысил дивиденды на 17%.

ADR китайской PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) рухнули на 10,6%. Оператор платформы электронной торговли в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 61%, выручку - на 44%, но доходы и скорректированная прибыль не оправдали прогнозов экспертов.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,06% и составил 43870,35 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,53% - до 5948,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 18972,42 пункта.