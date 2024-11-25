Европейские акции уверенно выросли в пятницу, FTSE 100 прибавил 1,4%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,18%, до 508,47 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,38%, германский DAX - 0,92%, французский CAC 40 - 0,58%, итальянский FTSE MIB - 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,39%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре упал до 48,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, по предварительным расчетам HCOB и S&P Global. Значение PMI ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Индекс PMI в сфере услуг еврозоны в ноябре снизился до 49,2 пункта с 51,6 пункта в октябре, промышленный PMI уменьшился до 45,2 пункта с 46 пунктов.

В Германии сводный PMI в этом месяце понизился до 47,3 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, во Франции - до 44,8 пункта с 48,1 пункта.

Экономика Германии в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным. Предварительная оценка указывала на рост на 0,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали ее пересмотра.

Розничные продажи в Великобритании в октябре снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их уменьшение на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи увеличились на 0,1%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Цена акций британского производителя игровой продукции Games Workshop по итогам торгов в пятницу взлетела на 16,1% и достигла рекорда благодаря хорошему полугодовому прогнозу.

Акции BP plc подорожали на 1,1% после новостей об утверждении плана расширения проекта Tangguh LNG в Индонезии за $7 млрд.

Котировки бумаг чипмейкеров ASML Holding и STMicroelectronics выросли на 2% и 1,3% соответственно.

Рыночная стоимость Brenntag увеличилась на 4,5% после того, как аналитики Berenberg улучшили прогноз для акций дистрибьютора химической продукции до "покупать" с "держать".

Volkswagen нарастила капитализацию на 0,7%, несмотря на новости об одобрении предупредительных забастовок профсоюзом, представляющим интересы большей части ее работников в ФРГ.

На бирже во Франкфурте также заметно подорожали акции Vonovia и Sartorius - на 4,8% и 3,8% соответственно. В Париже цена бумаг Sanofi повысилась на 2,5%, а акции банков BNP Paribas и Credit Agricole подешевели на 2,2% и 1,7% соответственно.

Акции Thales упали на 3,7% на новости об антикоррупционном расследовании в отношении французского разработчика технологических решений со стороны властей Франции и Великобритании.