Фондовые индексы США выросли в пятницу и по итогам недели

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам всей прошедшей недели на оптимистичных ожиданиях аналитиков.

Dow Jones Industrial Average за пять рабочих дней поднялся 2%, S&P 500 и Nasdaq Composite - на 1,7%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 71,8 пункта по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает данный показатель. Это максимальный уровень за семь месяцев.

Предварительно сообщалось о росте индекса в текущем месяце до 73 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 73,7 пункта.

Эксперты UBS Global Wealth Management в пятницу опубликовали прогноз, согласно которому S&P 500 может подняться до 6600 пунктов к концу 2025 года. Это предполагает рост более чем на 10% с текущего уровня.

Ранее на прошлой неделе аналитики Wells Fargo Investment Institute заявили, что ожидают сохранения "бычьего" тренда на американском рынке акций в ближайшее время. Они улучшили прогноз значения S&P 500 на конец следующего года до 6500-6700 пунктов с ожидавшихся ранее 6200-6400 пунктов.

Котировки акций Gap Inc. в пятницу взлетели на 12,8%. Сеть магазинов одежды за финквартал, завершившийся 2 ноября, получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, а также улучшила прогноз на весь фингод.

Цена акций Copart Inc. подскочила на 10,2% - до исторического максимума. Онлайн-платформа для торговли автомобилями в минувшем квартале выросла на 12% (до $1,15 млрд) и оказалась лучше прогноза экспертов.

Бумаги Texas Pacific Land Corp., одного из крупнейших землевладельцев в штате Техас, взлетели на 14,2% на новости о том, что они будут включены в расчет индекса S&P 500 с 26 ноября.

Капитализация Ross Stores повысилась на 2,2%. Сеть дисконтных универмагов в третьем финквартале (завершился 2 ноября) нарастила чистую прибыль сильнее ожиданий рынка.

Акции Helen of Troy подорожали на 1,3%. Производитель потребительских товаров объявил о покупке бренда средств по уходу за ногтями Olive & June за $240 млн.

Помимо этого, стоимость бумаг Boeing Co. выросла на 4,1%, Nike Inc. - на 3,1%, Microsoft Corp. - на 1%, Apple Inc. - на 0,6%, IBM - на 0,3%, Tesla - на 3,8%, General Motors - на 5,1%, Moderna Inc. - на 7,5%.

В то же время котировки акций Intuit Inc. снизились на 5,7%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов в первом финквартале (август-октябрь) снизил чистую прибыль на 18%. Кроме того, прогноз компании на текущий квартал и весь фингод разочаровал инвесторов.

Стоимость Reddit Inc., владельца одноименного интернет-портала, упала на 7,2% на новости о том, что китайский интернет-гигант Tencent объявил о продаже значительного пакета акций американской компании.

Капитализация технологической Cemtrex Inc., которая, в том числе, предоставляет комплексные решения в сфере видеонаблюдения, рухнула почти на 42%. Компания объявила обратный сплит (консолидацию) акций с коэффициентом "1 к 35", что необходимо для сохранения листинга на бирже Nasdaq после значительного падения котировок в этом году.

Кроме того, подешевели бумаги Nvidia Corp. - на 3,2%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Alphabet Inc. - на 1,7%, Palo Alto Networks - на 3,6%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 426,16 пункта (на 0,97%) и составил 44296,51 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 20,63 пункта (на 0,35%) - до 5969,34 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 31,23 пункта (на 0,16%) и завершил сессию на отметке 19003,65 пункта.