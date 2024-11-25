В Татарстане бывшее предприятие Wabco будет выпускать тормозные диски для грузовиков

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ВБК Восток" (Челябинская область, бывшее дочернее предприятие Wabco Automotive) запустило в Татарстане производство тормозных механизмов для грузовиков "ГАЗ", "КАМАЗ" и прицепной техники, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"Предприятие стало первым и единственным в России производителем дисковых тормозных механизмов диаметром 17 и 19 дюймов, подходящих для грузовых автомобилей "ГАЗ" и "КАМАЗ", и 22 дюйма, конструктивно подходящих для прицепной техники большинства российских производителей", - говорится в пресс-релизе.

Производственный участок организован в Камском индустриальном парке "Мастер". Инвестиции в оборудование составили 127 млн рублей, из них 100 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа.

Объем выпуска после выхода на проектную мощность составит до 95 тысяч изделий в год, что позволит предприятию занять до 34% российского рынка дисковых тормозных систем для грузового и специального автотранспорта.

"ВБК Восток" учреждено в мае 2012 года Wabco Europe Holdings B.V. По данным ЕГРЮЛ, с августа 2024 года единственным владельцем предприятия является ООО "Восток - тормозные системы" (Москва).