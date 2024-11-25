РФ за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Саудовскую Аравию на 13% до более $1 млрд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года увеличила экспорт продукции АПК в Саудовскую Аравию на 13%.

"В этом году российский экспорт в Саудовскую Аравию демонстрирует хорошую динамику. За 10 месяцев 2024 года он вырос на 13%, превысив $1 млрд. При этом поставки ячменя увеличились более чем в два раза, мяса птицы - на 63%, говядины - на 65%", - заявил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на пленарной сессии в рамках бизнес-миссии российских экспортеров в Саудовскую Аравию в понедельник.

По его словам, потенциал экспорта к 2030 году оценивается в $1,4 млрд. Наибольший прирост поставок могут обеспечить зерновые и зернобобовые, мясо, а также масложировая продукция.

Как сообщил Краснов, в последние годы растут поставки в Саудовскую Аравию зерновых культур. В минувшем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) он достиг почти 4 млн тонн на сумму более $800 млн. Наибольший объем поставок в стоимостном выражении пришелся на пшеницу (52,1%) и ячмень (46,8%).

Наряду с зерновыми РФ также может предложить большой объем растительных масел.

Как отметил Краснов, Саудовская Аравия является важным рынком для российских экспортеров мясной продукции. "За пять лет российский мясной экспорт в королевство в физическом выражении вырос практически в четыре раза и в 2023 году достиг 50 тыс. тонн. Основной объем составляют куриное мясо - 73,2% и говядина - 26,5%. Но мы видим хороший потенциал для развития поставок баранины", - сказал руководитель центра.

В то же время молочный экспорт в Саудовскую Аравию только начинает развиваться. Первые крупные поставки были осуществлены в прошлом году, когда было поставлено 180 тонн сухого молока и сухой молочной сыворотки более чем на $470 тыс., сообщил Краснов.

РФ также уже несколько лет поставляет в Саудовскую Аравию и кондитерские изделия. Так, за последние пять лет основу российского кондитерского экспорта в королевство составляли шоколадные (60%) и мучные (35%) кондитерские изделия. Пик поставок пришелся на 2020-2021 годы, когда экспорт достиг $34-35 млн. Затем они снизились и в этом году началось восстановление. По итогам 10 месяцев экспорт вырос в два раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Краснов также сообщил, что РФ в 2023 году вышла и на рынок безалкогольных напитков Саудовской Аравии, поставив их на $77 тыс. Основу экспорта составляют ароматизированные напитки с добавлением сахара.

Из Саудовской Аравии в РФ поставляются креветки, финики и напитки.

По данным "Агроэкспорта", с 2019 по 2023 годы товарооборот продукции АПК между двумя странами увеличился в три раза, превысив $1 млрд. При этом среднегодовой темп роста российского экспорта составил 30%.