Индекс Мосбиржи на вечерних торгах обновил минимум с мая 2023 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи на вечерней сессии в понедельник продолжил снижение и обновил минимум с мая 2023 года из-за подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $73 за баррель), остающихся опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в декабре.

К 21:31 по Москве индекс МосБиржи (IMOEX2) составил 2511,5 пункта (-2,7%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 9,2%.

Основные торги в понедельник индекс МосБиржи завершил на отметке 2530,69 пункта (-2%).

Предыдущий минимум индекса МосБиржи в 2024 году был зафиксирован 3 сентября – 2512,7 пункта. С максимума года – 3521,72 пункта 20 мая – индекс МосБиржи упал на 28,5%.

Лидируют в понедельник в падении расписки OZON (-9,2%), акции ГК "Самолет" (-7,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,5%), ОК "Русал" (-6,4%), ВТБ (-5,5%), "ТКС Холдинг" (-5,1%), "ММК" (-4,9%), "АЛРОСА" (-4,5%), "Татнефти" (-4,5%), АФК "Система" (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 21:31 по Москве составил 106,95 млрд рублей (из них 17,38 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 16,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,84 млрд рублей на акции OZON).