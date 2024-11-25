Поиск

Индекс Мосбиржи на вечерних торгах обновил минимум с мая 2023 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи на вечерней сессии в понедельник продолжил снижение и обновил минимум с мая 2023 года из-за подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $73 за баррель), остающихся опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в декабре.

К 21:31 по Москве индекс МосБиржи (IMOEX2) составил 2511,5 пункта (-2,7%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 9,2%.

Основные торги в понедельник индекс МосБиржи завершил на отметке 2530,69 пункта (-2%).

Предыдущий минимум индекса МосБиржи в 2024 году был зафиксирован 3 сентября – 2512,7 пункта. С максимума года – 3521,72 пункта 20 мая – индекс МосБиржи упал на 28,5%.

Лидируют в понедельник в падении расписки OZON (-9,2%), акции ГК "Самолет" (-7,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,5%), ОК "Русал" (-6,4%), ВТБ (-5,5%), "ТКС Холдинг" (-5,1%), "ММК" (-4,9%), "АЛРОСА" (-4,5%), "Татнефти" (-4,5%), АФК "Система" (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 21:31 по Москве составил 106,95 млрд рублей (из них 17,38 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 16,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,84 млрд рублей на акции OZON).

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра

Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра

Рынок акций начал неделю с отката к 2530п по индексу МосБиржи – минимуму с начала сентября

Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки

Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки

Курс доллара Банка России вырос до максимума с 24 марта 2022 года

Курс доллара Банка России вырос до максимума с 24 марта 2022 года

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Оман выразил заинтересованность в поставках саженцев пальм для юга РФ

Апелляция отменила начало банкротства экс-владельца банка "Югра" Хотина

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });