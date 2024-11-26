Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на фоне стабильных цен на нефть

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник юань дорожает к рублю, курс юаня обновил максимальные отметки с марта 2022 года на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 9,95 копейки, до 14,48 рубля. Юань при этом оказался на 27,43 копейки выше уровня действующего официального курса.

Чуть позднее курс юаня поднимался выше 14,5 рубля впервые с 29 марта 2022 года.

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 российских нефтяных танкеров, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы. Отмечается, что среди лиц, которых предлагается включить в санкционный список, в основном российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм. Кроме того, новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и сервисам.

Санкции коснутся и российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти, а также многочисленных военнослужащих и руководителей компаний. Помимо прочего, подчеркивает агентство, ЕС также предлагает ввести торговые ограничения в отношении примерно трех десятков организаций, которые якобы помогают Москве заполучить технологии, необходимые для создания оружия.

В этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга. Под санкции также попадут представители Минобороны Северной Кореи, причастные к решению направить военных в Россию.

Ранее Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров. Теперь британские санкции распространяются более чем на 80 танкеров, перевозивших российскую нефть.

Котировки нефти умеренно растут утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

К 10:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,26%, до $73,2 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,2%, до $69,08 за баррель.

СМИ сообщают, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. По данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.