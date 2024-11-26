Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% в начале торгов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались со снижения на опасениях об эскалации вокруг Украины и на фоне подешевевшей накануне нефти из-за ожиданий сокращения напряженности на Ближнем Востоке; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%. Лидируют в откате расписки Ozon (-6,8%) и акции ГК "Самолет" (-3,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2515,63 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 763,21 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 ноября, составляет 103,7908 рубля (+1,2147 рубля).

К негативным факторам для рынка акций также можно отнести свежие санкционные новости. Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 российских нефтяных танкеров, 50 физлиц и 30 компаний, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Подешевели утром также акции "МТС" (-2,3%), "РусГидро" (-1,9%), ВТБ (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "ММК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), Сбербанка (-0,9% и -1% "префы"), "Магнита" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может протестировать в снижении отметку 2500 пунктов. Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее, далее вполне вероятны попытки инвесторов выкупить просадку, что позволит замедлить темпы снижения российского рынка акций.

Накануне рынок упал и обновил на вечерней сессии годовой минимум по индексу МосБиржи, установленный в сентябре, под влиянием возросших геополитических рисков и падения цен на нефть. Дополнительную нервозность на рынок вносит приближающееся декабрьское заседание Банка России. Расписки Ozon упали почти на 9% на фоне новостей о созыве собрания акционеров для обсуждения редомициляции. Инвесторы, вероятно, не готовы замораживать средства в бумагах в текущих условиях, учитывая и риск "навеса" продаж от нерезидентов после возобновления торгов, отмечает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, причины негативных настроений на российском рынке акций прежние: рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.

"Мосбиржа" 25 ноября очень сильно отчиталась за III квартал, продемонстрировав рост скорректированной прибыли на 75,8% г/г, но это не остановило "медведей". Такая картина говорит, что с большой вероятностью снижение рынка не окончено. Поэтому во вторник можно ожидать обновления рынком локальных минимумов, и не исключен уход индекса МосБиржи под психологически важную отметку 2500 пунктов, считает эксперт.

В диапазоне 2400-2500 пунктов можно начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300 пунктов. Эта рекомендация остается актуальной, наиболее перспективно выглядят ТКС, Сбер, "Мосбиржа" и наименее закредитованные эмитенты, включая "ЛУКОЙЛ", полагает Антонов.

Что касается нефти, то пока ничто не говорит о том, что цены в ближайшее время выйдут из коридора $70,5-76 за баррель. Здесь и стоит спекулятивно торговать, не забывая про "стопы", заключил представитель "Алор брокер".

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,3-1% во главе с Dow, который завершил торги на историческом максимуме (44 736 пунктов).

Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы Минфина. Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.

Позднее на этой неделе выйдут пересмотренные данные об изменении ВВП США в III квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером во вторник будет обнародован протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,02%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он.

Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в тактике переговоров, отмечает MarketWatch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.

В то же время поддержку китайским рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо корректируются после падения накануне, вызванного снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке. К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $73,12 за баррель (-2,2% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $69,01 за баррель (-2,3% в понедельник).

Журналисты сообщают, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. По данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла", сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Рынок нефти негативно отреагировал на новость о том, что Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы Минфина. Бессент - сторонник увеличения добычи нефти в Штатах.

Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате.