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Сменится гендиректор американского ритейлера Kohl's

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Kohl's Corp. сообщила о планах главного исполнительного директора Тома Кингсбери уйти в отставку с 15 января 2025 года.

Новым CEO станет Эшли Бьюкенен, с 2020 года и по настоящее время возглавляющий сеть магазинов Michaels, продающую товары для творчества и рукоделия. До этого он 13 лет проработал в Walmart.

Кингсбери стал гендиректором Kohl's в конце 2022 года. Он останется членом совета директором компании до мая. После его ухода ритейлер не намерен искать нового кандидата в совет директоров и сократит число мест в нем на одну позицию.

С начала 2024 года капитализация Kohl's упала более чем на треть, до $2 млрд.

Walmart Kohl's Том Кингсбери Эшли Бьюкенен США
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