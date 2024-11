Фондовые индексы США выросли, Dow Jones и S&P; 500 обновили рекорды

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы.

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что руководство ЦБ продолжает проявлять осторожность в отношении темпов снижения базовой ставки на фоне неопределенности относительно инфляции и экономических перспектив.

На рынке нет единого мнения по поводу того, проведет ли Федрезерв еще одно сокращение ставки в декабре или сделает паузу, отмечает Trading Economics.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая в первый же день после возвращения в Белый дом 20 января. Пока не ясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает MarketWatch.

Однако заявления Трампа негативно сказались на автопроизводителях, в том числе котировки акций General Motors упали на 9%, Ford Motor - на 2,6%. Аналитики Baird полагают, что введение 25%-ных пошлин на импорт из Мексики и Канады приведет к сокращению продаж машин в США примерно на 1,1 млн.

Цена бумаг Constellation Brands , которая выпускает мексиканское пиво Corona, опустилась на 3,3%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за 16 месяцев. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали подъема до 111 пунктов.

Между тем продажи новых домов в стране в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это самый низкий показатель за два года. Аналитики прогнозировали снижение всего на 1,8% - до 725 тыс.

Акции Woodward Inc. подорожали на 4,5%. Разработчик, производитель и поставщик систем управления для аэрокосмической отрасли и промышленных рынков в июле-сентябре получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов.

Цена бумаг J.M. Smucker Co. поднялась на 5,7%. Производитель продуктов питания во втором финквартале (август-октябрь) получил скорректированную прибыль выше ожиданий, а также улучшил годовой прогноз.

Котировки акций чипмейкера Semtech Corp. взлетели более чем на 18% также благодаря сильной квартальной отчетности.

Стоимость бумаг Chevron Corp. выросла на 1,4% (до $162,53) после того, как аналитики Citi повысили прогнозную цену для них до $185 со $145 и присвоили рекомендацию "покупать".

Кроме того, подорожали акции Amazon.com Inc. - на 3,2%, Microsoft Corp. - на 2,2%, Walmart Inc. - на 2%, Apple Inc. - на 0,9%, Nvidia Corp. - на 0,7%, Eli Lilly & Co. - на 4,6%.

В то же время котировки акций Best Buy Co. снизились на 4,9%. Ритейлер электроники получил в третьем финквартале (завершился 2 ноября) чистую прибыль и выручку ниже ожиданий аналитиков и ухудшил годовой прогноз.

Бумаги Amgen подешевели на 4,8%. Фармацевтическая компания сообщила, что клинические испытания не подтвердили достаточную эффективность препарата для снижения веса MariTide.

Цена бумаг Kohl's Corp. рухнула на 17% на слабой квартальной отчетности. Кроме того, ритейлер сообщил об уходе в январе главного исполнительного директора Тома Кингсбери. Новым главой компании станет ветеран розничной отрасли Эшли Бьюкенен, который ранее работал в Walmart и Michaels.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 123,74 пункта (на 0,28%) и составил 44860,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 34,26 пункта (на 0,57%) - до 6021,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 119,46 пункта (на 0,63%) и завершил сессию на отметке 19174,3 пункта.