Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным ростом по большинству blue chips после отката накануне, внешние площадки подают смешанные сигналы; основным фактором давления остаются риски эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожидания роста ставки ЦБ РФ на заседании в декабре. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте акции ОК "Русал" (+1,6%) и "Норникеля" (+1,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2474,83 пункта (+0,4%), индекс РТС - 742,07 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 ноября, составляет 105,0604 руб. (+1,2696 рубля).

Подорожали также акции "Газпром нефти" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), расписки OZON (+1,3%), бумаги "МТС" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), ПАО "Полюс"" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "РусГидро" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов. "Даже в условиях крайне негативных рыночных настроений индекс не может снижаться безостановочно. Поэтому вполне допускаем, что сегодня можем вновь увидеть попытки инвесторов выкупить локальную просадку", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, торговый объем достиг 148,8 млрд руб. (с учетом вечерней сессии), что стало максимумом с 20 июня. Такая динамика свидетельствует о сильном давлении на рынок: обновление минимумов на рекордных объемах обычно указывает на возможность дальнейшего снижения индекса, считает Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс Мосбиржи скоро будет нащупывать "дно".

Накануне индекс МосБиржи откатился ниже 2500 пунктов, при этом падение сопровождалось ростом оборотов торгов - это говорит о том, что в среду снижение должно продолжиться на фоне срабатывания стратегических "стопов". Фундаментальные основания для распродаж прежние: жесткая денежно-кредитная политика Банка России и падение курса рубля, что обещает ускорить инфляцию в самом обозримом будущем, а также ужесточение геополитики и повышение налогов на бизнес, полагает эксперт.

Пока сложно говорить о том, где произойдет остановка падения. Ближайшая техническая поддержка для индекса МосБиржи расположена в районе 2400 пунктов, а если она будет пробита, то цель падения сместится в район 2260 пунктов, считает Антонов.

Зарубежные фондовые индексы

В США во вторник индексы акций выросли на 0,3-0,6%, при этом обновили свои максимумы S&P 500 (+0,6%) и Dow Jones (+0,3%).

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что руководство ЦБ продолжает проявлять осторожность в отношении темпов снижения базовой ставки на фоне неопределенности относительно инфляции и экономических перспектив.

На рынке нет единого мнения по поводу того, проведет ли Федрезерв еще одно сокращение ставки в декабре или сделает паузу, отмечает Trading Economics.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая в первый же день после возвращения в Белый дом 20 января. Пока не ясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за 16 месяцев. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали подъема до 111 пунктов.

Между тем продажи новых домов в стране в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это самый низкий показатель за два года. Аналитики прогнозировали снижение всего на 1,8% - до 725 тыс.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский KOSPI просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в октябре вырос на минимальные с июля 2021 года 2,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,3%, по данным Trading Economics.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. Для сравнения: в январе-сентябре был зафиксирован спад прибыли на 3,5%. В октябре суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая сократилась на 10% относительно того же месяца годом ранее. В сентябре показатель упал на 27,1%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $72,94 за баррель (+0,2% и -0,3% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,89 за баррель (+0,2% и -0,3% во вторник).

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. "Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5:00 по Москве) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если "Хезболла" попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Тем временем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 18:30 МСК.