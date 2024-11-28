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Россия досрочно обеспечила расширенное воспроизводство запасов газа

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Прирост извлекаемых запасов газа по сумме всех категорий за 10 месяцев 2024 года составил 788,5 млрд кубометров, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Потенциальная добыча газа Россией по итогам 2024 года, согласно макропрогнозу, составляет 669 млрд куб м. Таким образом, прирост запасов газа в России за 10 месяцев уже превысил ожидаемую годовую добычу газа.

Добыча газа в России за последние отчетные 12 месяцев - с октября 2023 по сентябрь 2024 - составила 680 млрд куб м.

Минприроды
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