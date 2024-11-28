МосБиржа переводит бумаги из сектора повышенного риска в режим основных торгов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа c 9 декабря переведет в режим основных торгов акции, облигации и паи ПИФов из сектора компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР), говорится в сообщении торговой площадки.

Сектор ПИР как отдельный технологический режим торгов будет удален из торгово-клиринговой системы фондового рынка МосБиржи.

"Изменение повысит удобство работы с ценными бумагами сектора для профессиональных участников торгов и инвесторов, а также снизит для маркетмейкеров и алгоритмических трейдеров издержки на поддержание собственной инфраструктуры при работе в разных торговых режимах", - отметила биржа.

Перевод сектора ПИР в режим основных торгов также обеспечит сохранность доступа к ценной бумаге в брокерских приложениях после присвоения ей признака "повышенный инвестиционный риск", добавляется в сообщении.

Сам сектор останется и продолжит выполнять свою основную функцию - информировать инвесторов о повышенных рисках отдельных торгуемых инструментов, включенных в третий уровень листинга МосБиржи. Такие бумаги, как и ранее, будут маркироваться значением Y в поле "Повышенный инвестиционный риск" таблицы "Финансовые инструменты" торговой системы фондового рынка.

Акции, облигации и паи, включенные в сектор ПИР, по-прежнему будут доступны для "квалов" и инвесторов, прошедших соответствующее тестирование.