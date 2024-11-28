Суд признал банкротом третью по счету "дочку" Goldman Group

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в четверг признал банкротом ООО "ТД Мясничий" (входит в агрохолдинг Goldman Group), говорится в материалах суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.

ООО "ТД Мясничий" стало третьей структурой Goldman Group, признанной банкротом, ранее суд признал банкротами ООО "ОбъединениеАгроЭлита" по заявлению ООО "МегаМикс" (Волгоград) и ООО "СибНефтьРезерв" по заявлению Сбербанка.

Процедура наблюдения в "ТД Мясничий" была введена 3 июня по заявлению Сбербанка. Требования банка в размере 614,4 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Временным управляющим была назначена Анна Захарова.

Согласно материалам суда, в числе кредиторов ООО "ТД Мясничий" в настоящее время, кроме Сбербанка, числятся, в частности, Росбанк, Солид банк, "Росагролизинг", "Совкомбанк факторинг" (небанковская структура Совкомбанка), ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга, и ряд торговых и производственных компаний.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В отношении остальных "дочек" Goldman Group, а также ПАО "УК "Голдман групп" (управляет активами холдинга), в настоящее время продолжает действовать процедура наблюдения в рамках дел о банкротстве холдинга. Следующим - 3 декабря - суд продолжит рассмотрение отчета временного управляющего ООО "Атамановское ХПП". Также запущена процедура реструктуризации долгов в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана.

В настоящее время в отношении самого Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.