"ЛУКОЙЛ" завершил модернизацию завода по производству смазочных материалов в Торжке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" завершил модернизацию завода смазочных материалов в Торжке, ранее купленного у Shell.

Как сообщила пресс-служба "ЛУКОЙЛа", мощность завода возросла почти вдвое – до 240 тыс. тонн в год.

"На 40% увеличен резервуар базовых масел, вместимость складских помещений готовой продукции повысилась более, чем в полтора раза. Также модернизирован склад упаковочных материалов, в том числе установлена современная система хранения этикеток с возможностью поддержания необходимых параметров микроклимата", - говорится в сообщении.

На базе завода запущен Научно-исследовательский центр смазочных материалов, теперь это единственная площадка в стране, где можно проводить полный комплекс испытаний на соответствие всем спецификациям и требованиям производителей оборудования и техники.

До реконструкции мощность завода составляла 160 тыс. т в год, сообщала пресс-служба областного правительства, отмечая, что инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей.

Поскольку проект модернизации был включен в перечень приоритетных для региона, это позволяет компании получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Согласно материалам областного правительства, реконструкция комплекса смазочных материалов шла с 2019 года, однако почти половину всех запланированных инвестиций – 4,542 млрд рублей предполагалось вложить в период с начала четвертого квартала 2023 года до третьего квартала 2024 года.

Завод смазочных материалов в Тверской области перешел в собственность "ЛУКОЙЛа" в рамках сделки с Shell, закрытой в конце мая 2022 года. Российская компания приобрела downstream-активы Shell в России: помимо завода в Торжке, открытого в 2012 году, это сеть из 411 АЗС, расположенных, преимущественно, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.