Поиск

"ЛУКОЙЛ" завершил модернизацию завода по производству смазочных материалов в Торжке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" завершил модернизацию завода смазочных материалов в Торжке, ранее купленного у Shell.

Как сообщила пресс-служба "ЛУКОЙЛа", мощность завода возросла почти вдвое – до 240 тыс. тонн в год.

"На 40% увеличен резервуар базовых масел, вместимость складских помещений готовой продукции повысилась более, чем в полтора раза. Также модернизирован склад упаковочных материалов, в том числе установлена современная система хранения этикеток с возможностью поддержания необходимых параметров микроклимата", - говорится в сообщении.

На базе завода запущен Научно-исследовательский центр смазочных материалов, теперь это единственная площадка в стране, где можно проводить полный комплекс испытаний на соответствие всем спецификациям и требованиям производителей оборудования и техники.

До реконструкции мощность завода составляла 160 тыс. т в год, сообщала пресс-служба областного правительства, отмечая, что инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей.

Поскольку проект модернизации был включен в перечень приоритетных для региона, это позволяет компании получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Согласно материалам областного правительства, реконструкция комплекса смазочных материалов шла с 2019 года, однако почти половину всех запланированных инвестиций – 4,542 млрд рублей предполагалось вложить в период с начала четвертого квартала 2023 года до третьего квартала 2024 года.

Завод смазочных материалов в Тверской области перешел в собственность "ЛУКОЙЛа" в рамках сделки с Shell, закрытой в конце мая 2022 года. Российская компания приобрела downstream-активы Shell в России: помимо завода в Торжке, открытого в 2012 году, это сеть из 411 АЗС, расположенных, преимущественно, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

ЛУКОЙЛ Shell Торжок
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

На "Мосбирже" утром в четверг рубль дешевеет к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

Brent подешевела до $72,61 за баррель

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });