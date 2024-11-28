Франция впервые обогнала Грецию по показателю доходности госбондов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Франция впервые в истории обогнала Грецию по показателю доходности гособлигаций на фоне сомнений инвесторов в том, что правительству страны удастся согласовать проект бюджета, предусматривающий существенное сокращение расходов.

Доходность государственных бондов Франции на торгах в четверг достигала 3,02%, Греции - 3,01%.

"Кажется, французская политика столкнулась с рынком облигаций, - отметил инвестиционный директор Russell Investments Эндрю Пиз. - Мы все знаем, кто выйдет победителем".

Министр финансов Франции Антуан Арман предостерег рынки от сравнения экономик двух стран.

"Франция - не Греция. У Франции намного больше экономической и демографической мощи", - сказал он BFMTV.

Сложившаяся ситуация отражает не только переоценку инвесторами рисков вложения во французские гособлигации, но и впечатляющее падение доходности греческих госбондов на фоне восстановления экономики страны после кризиса 2012 года, отмечает Financial Times. В прошлом году Греция впервые получила суверенный рейтинг инвестиционного уровня.