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Бразильский реал обновил исторический минимум на опасениях за госфинансы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский реал в ходе торгов в четверг обновил исторический минимум в паре с долларом США.

К 17:40 по московскому времени доллар подорожал на 0,9% - до 5,9915 реала. При этом в ходе сессии курс достигал рекордных 5,9998 реала.

Инвесторы оценивают долгожданные меры администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по обеспечению сбалансированности бюджета, пишет Financial Times.

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Меры включают сокращение расходов на 70 млрд реалов ($12 млрд), освобождение от НДФЛ лиц с самым низким уровнем оплаты труда и повышение этого налога для лиц с высокими доходами.

Бизнес-лидеры призывали бразильские власти к жесткой экономии на фоне сигналов о том, что их налогово-бюджетная политика стимулирует инфляцию и грозит вывести госдолг на чрезмерно высокий уровень.

Однако новые меры не смогли развеять опасения инвесторов о состоянии государственных финансов крупнейшей экономики Латинской Америки, отмечает FT.

Бразилия бразильский реал
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