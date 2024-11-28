Бразильский реал обновил исторический минимум на опасениях за госфинансы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский реал в ходе торгов в четверг обновил исторический минимум в паре с долларом США.

К 17:40 по московскому времени доллар подорожал на 0,9% - до 5,9915 реала. При этом в ходе сессии курс достигал рекордных 5,9998 реала.

Инвесторы оценивают долгожданные меры администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по обеспечению сбалансированности бюджета, пишет Financial Times.

Меры включают сокращение расходов на 70 млрд реалов ($12 млрд), освобождение от НДФЛ лиц с самым низким уровнем оплаты труда и повышение этого налога для лиц с высокими доходами.

Бизнес-лидеры призывали бразильские власти к жесткой экономии на фоне сигналов о том, что их налогово-бюджетная политика стимулирует инфляцию и грозит вывести госдолг на чрезмерно высокий уровень.

Однако новые меры не смогли развеять опасения инвесторов о состоянии государственных финансов крупнейшей экономики Латинской Америки, отмечает FT.