Центробанку продлят полномочия по закрытию информации финансовых организаций на 2025 год

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило продлить на 2025 год полномочия ЦБ по определению перечня информации, которую кредитные и некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке вправе не раскрывать. ЦБ также получит право закрыть часть информации о субъектах национальной платежной системы (НПС).

Среди предложенных поправок – отмена возможности для физлиц покупать золото в слитках за валюту с 2025 года.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта (№722148-8) обсуждались в четверг на заседании правительства.

Согласно документу, на 2025 год продлевается право совета директоров ЦБ устанавливать перечень информации, которую финансовые организации могут не раскрывать. Речь идет о кредитных и некредитных финансовых организациях, а также о лицах, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. С 2025 года норма о возможном закрытии информации будет распространяться на работающие в РФ иностранные банки и субъекты национальной платежной системы (НПС). В рамках работы НПС ограничение на раскрытие не коснется участников системы, которые не являются кредитными организациями, в отношении раскрытия их бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Национальная платежная система была создана в 2011 году, это совокупность организаций, которые занимаются в РФ переводом денег и предоставлением платежных услуг. В инфраструктуру НПС входят Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), платежная система Банка России (ПС БР), платежная система НРД, Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Также продлевается на 2025 год норма о том, что российским страховщикам запрещается заключать сделки с недружественными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами, а также с теми, кто им подконтролен, за исключением сделок по экспорту продовольствия и минеральных удобрений.

Норму о том, что в банках физлица могут купить драгоценные металлы в слитках за иностранную валюту, предлагается не продлевать, она действует до 31 декабря 2024 г.